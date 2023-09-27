Чен — о «золотой сотне»: «Лучшие спортсмены России сами не захотят менять гражданство»

Заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен рассказала, что думает об инициативе Министерства спорта РФ ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Немного затруднительно сказать, насколько сейчас действительно необходимо создавать эту «золотую сотню». Ведь разговор идет о лучших спортсменах, а они сами не захотят менять свое гражданство, а если и да, их не отпустят просто так. Они прекрасно чувствуют себя дома, выигрывают, ощущают любовь и поддержку. Как правило, страну решаются сменить невостребованные люди, которым крайне тяжело пробиться в национальную команду из-за сильной конкуренции. Их переходы не несут в себе какой-то тяжелой для страны утраты. Напротив, открывается окно возможностей для других ребят», — цитирует Чен RT.

В феврале 2022 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отстранить россиян и белорусов от международных турниров. В марте этого года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.