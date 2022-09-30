Чернышенко заявил, что российские спортсмены являются патриотами

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены, многие годы испытывавшие на себе предвзятое отношение со стороны международных федераций, не продадут Родину, поскольку являются патриотами.

«Российские спортсмены — патриоты и Родину не продают, наши спортсмены на протяжении нескольких лет испытывали на себе предвзятое отношение международных спортивных организаций, в том числе и МОК, апогеем стало их отстранение от соревнований. Чего добились наши оппоненты? Лишили мировой спорт объективности, здоровой конкуренции и зрелищности», — заявил Чернышенко ТАСС.

В пятницу, 30 сентября, президент МОК Томас Бах заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной военной операции на Украине, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.