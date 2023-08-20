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Сегодня, 17:10

Чернышенко заявил об отсутствии изоляции российского спорта от международных соревнований

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Чернышенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что российский спорт не находится в изоляции от международных соревнований.

«У нас отсутствует какая-либо изоляция. Игры дружбы, Кубок Содружества по биатлону, «Игры вызова легенд», «Дети Азии», ралли «Шелковый путь» — все это форматы, которые доказали свою успешность. Здесь крайне важно, что мы принимаем участие в международных соревнованиях в рамках перекрестных российско-китайских годов, Играх стран Боливарианского альянса, Играх стран СНГ, где мы победили в командном зачете. Это было очень серьезное мероприятие», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

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Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что МОК молча одобряет непозволительные высказывания западных спортивных и общественных деятелей на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к участию в международных турнирах в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не поддерживали СВО и не связаны с органами безопасности или вооруженными силами.

При этом вопрос о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в Париже еще не решен. 26 июля президент МОК Томас Бах заявлял, что организация не будет устанавливать дедлайн по решению о допуске спортсменов из России к участию в Играх во Франции.

17 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу объявил, что не верит в участие российских легкоатлетов в парижской Олимпиаде.

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Источник: ТАСС
Дмитрий Чернышенко
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