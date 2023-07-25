Четырехкратного чемпиона мира по снукеру спасли от пожаров на острове Родос

Четырехкратный чемпион мира по снукеру Марк Селби сообщил, что жители острове Родос (Греция) спасли его от пожаров.

«Во-первых, я просто хочу сказать огромное спасибо местным жителям Родоса за помощь, мы не можем отблагодарить вас за вашу доброту! Сейчас мы благополучно вернулись домой! Молюсь за всех, чтобы они благополучно добрались домой в целости и сохранности», — написал британец Селби в Twitter.

Как отмечает The Sun, сблизи пожаров находятся около 10 тысяч британцев, которые ждут своей очереди на эвакуацию и не выходят из отелей.

Пожар на Родосе начался в середине месяца из-за аномальной жары в Греции. По последним данным, только с острова эвакуировали около 19 тысяч жителей.