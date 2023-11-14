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Сегодня, 11:42

Член сборной Украины по спортивной рыбалке отказался вернуться в страну

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан покинул расположение национальной команды и отказался вернуться в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети капитана сборной Даниал Лясова.

По данным источника, Билан решил остаться в Европе после чемпионата мира по уличной рыбалке в Италии. Спортсмен написал капитану сборной, что это решение принято совместно с семьей и что уедет жить к брату. Билан заявил, что принял такое решение из-за того, что не хочет быть мобилизованным.

В письме Лясову он написал: «Я понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, и я сам себе судья».

13 октября стало известно, что полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Роспутько сбежал из расположения команды после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1), который проходил в Бельгии. 19-летний игрок отправился в Россию.

Источник: ТАСС
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