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Сегодня, 13:29

Дегтярев прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл на заседание комитета по физической культуре и спорту, где будет рекомендован на пост министра спорта.

«Настроение прекрасное!» — сказал Дегтярев.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта.

Ранее занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.

Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

Михаил Дегтярев
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