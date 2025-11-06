Дегтярев рассказал, что финансирование спортшкол в России увеличилось до 312 миллиардов рублей в год

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту рассказал, что объем финансирования спортивных школ достиг 312 миллиардов рублей в год.

«По вашему поручению регионам рекомендовано обеспечить полное финансирование спортшкол в соответствии с федеральными стандартами. Для этого в субъектах были утверждены дорожные карты по поэтапному повышению объемов финансирования. В период с 2017 по конец прошлого года объем финансирования спортшкол увеличился более чем в два раза — с 145,5 миллиарда рублей до 312 миллиардов рублей в год. Но, несмотря на это, пока уровень обеспеченности дошел до 74 процентов, об этом постоянно мы с губернаторами на встречах говорим, и этот процент надо доводить до 100», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту прошло в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре. Форум завершится 7 ноября.