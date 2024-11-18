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Дегтярев: «Наша задача — вовлечь ветеранов СВО в адаптивный спорт»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, как в Минспорта РФ планируют вовлечь ветеранов СВО в адаптивный спорт.

«Адаптивный спорт в фокусе нашего внимания. У нас есть воины СВО, которые нуждаются в реабилитации. Ребята, которые получили ранение и впервые открыли спорт, показывают удивительные результаты. Наша задача — вовлечь их в адаптивный спорт. Готовить инфраструктуру, строить новые объекты, переделывать старые. Задачу отстаивать паралимпийцев, так же как и олимпийцев, никто не снимал», — сказал Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа.

Михаил Дегтярев

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