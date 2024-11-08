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Сегодня, 19:19

Дегтярев — об избрании Трампа: «Если в мировой политике будут изменения со стороны США, это повлияет на спорт»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал избрание Дональда Трампа президентом США.

«Наша страна — сторонница тезиса «Спорт вне политики». И наша страна последовательно придерживается линии по запрету любой дискриминации в спорте. Открытые игры БРИКС и другие форматы это показывают. Мы так хотим и так считаем.

Но факты в мировом спорте сегодня говорят о том, что все-таки политика вмешивается. Хотя бы потому, что идут десятки вооруженных конфликтов на земле, а страдают только российские и белорусские спортсмены. Поэтому если в политике будет какое-то изменение со стороны США, наверное, это повлияет на спорт. Но будет ли оно, мы не знаем. Это могут сказать только американцы и администрация Трампа. Наш президент его вчера поздравил. Народ Америки сделал выбор. А мы со всеми хотим дружить. Но не за счет России, а со всеми иметь дружеские и уважительные отношения. Это политика нашего президента. Все ее поддерживают», — заявил Дегтярев.

Дональд Трамп стал избранным президентом США по итогам голосования. Он уже занимал пост главы государства с 2016 по 2020 год.

Дональд Трамп
Михаил Дегтярев

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