Дегтярев сообщил о начале работы Российского спортивного фонда

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Российский спортивный фонд начал свою работу. По словам министра, некоторые федерации уже получили отчисления.

Летом 2025-го президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

«В соответствии с поручением президента создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности. Его ключевая задача — системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта. Фонд начал работу. Уже первые выплаты получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо», — приводит слова Дегтярева с форума «Россия — спортивная держава» в Самаре ТАСС.

Также министр спорта отметил, что детско-юношеский массовый и адаптивный спорт как приоритетное направление деятельности фонда будет получать финансирование не менее 60 процентов от всего объема средств.

«Контроль за расходованием, которого до этого в принципе не существовало как института, согласно закону, будет осуществлять Счетная палата и попечительский совет фонда, сформированный распоряжением правительства», — добавил Дегтярев.