6 ноября, 19:37

Дегтярев сообщил о начале работы Российского спортивного фонда

Ана Горшкова
Корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Российский спортивный фонд начал свою работу. По словам министра, некоторые федерации уже получили отчисления.

Летом 2025-го президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

«В соответствии с поручением президента создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности. Его ключевая задача — системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта. Фонд начал работу. Уже первые выплаты получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо», — приводит слова Дегтярева с форума «Россия — спортивная держава» в Самаре ТАСС.

Также министр спорта отметил, что детско-юношеский массовый и адаптивный спорт как приоритетное направление деятельности фонда будет получать финансирование не менее 60 процентов от всего объема средств.

«Контроль за расходованием, которого до этого в принципе не существовало как института, согласно закону, будет осуществлять Счетная палата и попечительский совет фонда, сформированный распоряжением правительства», — добавил Дегтярев.

Источник: ТАСС
