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14 апреля, 10:42

Дегтярев заявил, что кодекс этики российского спорта будет принят в мае

Камила Абдурахманова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что кодекс этики российского спорта, который сейчас находится в разработке, будет принят в мае.

«Мы сейчас разрабатываем кодекс этики российского спорта, примем его в мае. Десять пунктов», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Дегтярев заявил, что министерство хочет сделать уважение к старшим и признание других культур и вероисповеданий общей ценностью, и также подчеркнул, что все основные принципы будут включены в документ.

Дегтярев объявил о планах создать кодекс российского спорта 10 апреля.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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