6 ноября, 18:45

Дегтярев: «Мы работаем над возвращением России на международные соревнования с флагом и гимном»

Сергей Ярошенко

Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что Россия должна вернуться в международный спорт.

«Россия должна вернуться на международную арену в полном составе, с флагом, гимном, как положено. Мы над этим работаем», — цитирует Дегтярева ТАСС.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

Источник: ТАСС
2

  • Динамовец

    Ну лет через 50...

    06.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    А можно не говорить об этом каждый день. Ну правда. Все это поняли уже! Пластинку пора менять...

    06.11.2025

    Михаил Дегтярев
