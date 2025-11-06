Дегтярев: «Мы работаем над возвращением России на международные соревнования с флагом и гимном»

6 ноября, 18:45
Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что Россия должна вернуться в международный спорт.
«Россия должна вернуться на международную арену в полном составе, с флагом, гимном, как положено. Мы над этим работаем», — цитирует Дегтярева ТАСС.
4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.
Динамовец
Ну лет через 50...
06.11.2025
Сергей Кузнецов
А можно не говорить об этом каждый день. Ну правда. Все это поняли уже! Пластинку пора менять...
06.11.2025