Делегация Министерства спорта РФ посетила Донецкую Народную Республику

Делегация Министерства спорта Российской Федерации под руководством главы ведомства Олега Матыцина посетила с рабочим визитом Донецкую Народную Республику.

«Правительство России уделяет приоритетное внимание развитию спорта в новых субъектах, они активно вовлечены в реализацию федерального проекта «Спорт — норма жизни. Жители Донецкой Народной Республики любят спорт и активный образ жизни, и мы видим, какие усилия руководство региона прикладывает для того, чтобы обеспечить все необходимые условия для спортсменов, тренеров, физкультурников. Для тренеров организованы курсы повышения квалификации и переподготовки, сотрудники органов управления в спортивной сфере проходят обучение в подведомственных Минспорту России вузах. Да, предстоит еще много работы по восстановлению инфраструктуры, организации тренировочных и спортивных мероприятий, обучения и кадрового совершенствования. Порядка 495 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на программы развития спортивной сферы в регионе в 2023 году. Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», — приводит слова Матыцина ТАСС.