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Сегодня, 19:55

Свищев предложил еще один экспонат от Дудайте для Национального музея Литвы: «У нее еще трусы есть — можно их выставить»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Национального музея Литвы разместить футболку Корнелии Дудайте с антироссийской надписью.

«У этой спортсменки еще трусы есть, могут их еще в музей выставить, национальным достоянием Литвы сделать. Литва сама по себе классная страна, народ литовский хороший, но как говорится, в семье не без урода», — сказал Свищев «СЭ».

Корнелия Дудайте. «Видимо, других экспонатов нет». В Литве русофобская футболка спортсменки Дудайте стала экспонатом музея

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.

Дарик Агаларов

Дмитрий Свищев
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