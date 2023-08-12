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Сегодня, 13:29

Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ из-за восстановления после Кубка сильнейших

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина пропустила II Игры стран СНГ в Белоруссии, так как восстанавливалась после выступления на Кубке сильнейших.

«Мы это решение с Ириной Александровной Винер приняли сразу же после Кубка сильнейших, который проходил в Москве. Я сразу сказала Ирине Александровне, что меня беспокоит спина, можно я буду лечиться, заниматься здоровьем. Она ответила: да, конечно, не идет речи об участии», — приводит слова Авериной ТАСС.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Игры проходят по 20 видам спорта. В них принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.

Источник: https://tass.ru/sport/18496171
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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