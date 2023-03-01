Дмитрий Чернышенко: «Наша спортивная сфера с достоинством преодолевает все санкции»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Мы вместе. Спорт» заявил, что спортивная сфера в нашей стране с достоинством преодолевает санкции.

— Вся наша спортивная сфера с достоинством преодолевает все санкции. Это позволило нам обратить свой взор вглубь спортивной отрасли и использовать эту возможность для совершенствования спортивной сферы, — сказал Чернышенко на сессии по актуализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

Форум «Мы вместе. Спорт» проходит в московском Гостином дворе.