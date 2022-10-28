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Сегодня, 14:32

Дмитрий Чернышенко рассказал, что в «Играх дружбы» будут участвовать спортсмены из 23 стран

Виктория Кравченко
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Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что спортсмены из 23 стран примут участие в международных соревнованиях «Игры дружбы».

Турнир пройдет с 10 по 25 ноября в Казани.

«По сравнению с первым этапом, который проходил в июле-августе этого года, у нас расширилась география участников — с 16 до 23 стран. Среди 800 спортсменов будут разыграны свыше 100 комплектов наград», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Первый этап «Игр дружбы» прошел с 19 июля по 3 августа. На нем выступили 984 спортсмена из 16 стран.

В рамках второго этапа пройдет Кубок Президента Республики Татарстан по прыжкам в воду (с 10 по 13 ноября) и чемпионат России и международные соревнования по плаванию (20 по 25 ноября).

Дмитрий Чернышенко
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