Губерниев: «Общаемся с Дегтяревым ежедневно и напрямую без посредников»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что находится в постоянном прямом контакте с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Мы с Михаилом Дегтяревым ежедневно обмениваемся сообщениями, мнениями о насущных вопросах, новостями. Я подписан на его социальные сети, он — на мои. Общаемся напрямую, без посредников. Я абсолютный его союзник. Мы стараемся вернуться на мировую арену, со своей стороны буду делать все, чтобы этому помогать», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Ранее Губерниев сообщил, что принял приглашение стать советником Дегтярева на общественных началах.