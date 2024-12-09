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9 декабря, 23:30

Губерниев: «Общаемся с Дегтяревым ежедневно и напрямую без посредников»

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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что находится в постоянном прямом контакте с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

«Мы с Михаилом Дегтяревым ежедневно обмениваемся сообщениями, мнениями о насущных вопросах, новостями. Я подписан на его социальные сети, он — на мои. Общаемся напрямую, без посредников. Я абсолютный его союзник. Мы стараемся вернуться на мировую арену, со своей стороны буду делать все, чтобы этому помогать», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Ранее Губерниев сообщил, что принял приглашение стать советником Дегтярева на общественных началах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Дмитрий Губерниев
Михаил Дегтярев
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