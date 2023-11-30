Губерниев ответил хейтерам: «Спорт — это шоу. Кто этого не понимает, тот идиот»

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказал мнение о собственной скандальной популярности.

«Хейтеры считают, что я делаю из спорта шоу и мне интересны скандалы, а не результаты спортсменов? Абсолютно дурацкое высказывание. Общепризнанный факт: спорт — в принципе шоу. Кто этого не понимает, тот идиот. На дворе 21 век: люди зарабатывают деньги, права на спортивные соревнования продаются, и это огромный бизнес даже в суперкоммерческих и не очень коммерческих видах спорта», — приводит слова Губерниева Sport24.

Также он отметил, что хейтеры являются его главными фанатами и у каждого успешного человека она должны быть.