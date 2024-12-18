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Свищев жестко отреагировал на поведение Дудайте: «Какая-то ********, полуспортсмен, чудо-юдо вышла в майке»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию литовской спортсменки Корнелии Дудайте с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

«К сожалению, политики пытаются вбить клин между нашими народами, используя в том числе сферу спорта. Какая-то ********, полуспортсмен, какое-то чудо-юдо вышла в майке, потому что она и ее команда ничего из себя не представляют. И заслуженно была дисквалифицирована. С уважением можно отнестись к организаторам турнира, которые не допустили их команду до соревнований. Странно, что вместо того, чтобы наладить добрососедские отношения между странами, Литва кидается в разные стороны, лишь бы навредить России и спровоцировать нашу страну на ответные меры. Россия — великая страна, которая сделает ответ ровно тогда, когда ей это будет нужно. Мы люди добрые, но память у нас хорошая», — сказал Свищев.

Корнелия Дудайте. «Видимо, других экспонатов нет». В Литве русофобская футболка спортсменки Дудайте стала экспонатом музея

Дудайте вышла на чемпионат мира по функциональному фитнесу в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Позднее стало известно, что Дудайте передала футболку в качестве экспоната в Национальный музей Литвы.

Дарик Агаларов

Дмитрий Свищев
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