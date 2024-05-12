Свищев: «Дегтярев знает, что такое законодательная и исполнительная власть в сфере спорта»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможное назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ.

«В Государственную Думу была внесена кандидатура Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ. Главный вопрос — рассмотрение его кандидатуры. Мы его знаем, он наш коллега, возглавлял один из самых важных регионов. Он знает, что такое законодательная власть и исполнительная в сфере спорта. Как нам кажется, он будет наиболее эффективно показывать себя», — сказал Свищев.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.