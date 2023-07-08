Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о возможности российских спортсменов выступить на Азиатских играх — 2023.

«Буду рад, если мы сможем поехать. К сожалению, действующие рекомендации МОК, которых также придерживается ОСА, не дают возможности россиянам выступать на равных, недискриминационных условиях в их мероприятиях. Это заключение правового характера — даже не идеологического. Любая декларация политического характера есть административное, либо даже уголовное нарушение российского законодательства», — приводит слова Дружинина RT.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.