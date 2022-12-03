Двух россиян избрали в технические комитеты Европейского гимнастического союза

Сегодня, 19:33
Россияне Светлана Лукина и Реваз Гургенидзе выбраны в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Лукина вошла в состав технического комитета по спортивной аэробике, Гургенидзе — в состав техкомитета по спортивной акробатике.
Президентом European Gymnastics был переизбран азербайджанец Фарид Гаибов, он занимает этот пост с 2018 года.
43-летний функционер также является министром молодежи и спорта Азербайджана.