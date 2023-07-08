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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Тищенко отреагировал на допуск россиян на Азиатские игры

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на допуск россиян на Азиатские игры. Он считает это хорошей возможностью для спортсменов.

«В данной ситуации это хорошо для спортсменов, поскольку все хотят выступить на Олимпиаде. Ради этого приходится чем-то жертвовать. Вероятно, это компромисс, на который стоит пойти ради поездки на Олимпиаду. Это, конечно, тяжелый момент для наших чиновников и министерства спорта. Нужно будет решить, участвовать в Азиатских играх в таком статусе или нет. Но нужно понимать, что Олимпиада — это мечта спортсмена, и если это позволит нашим ребятам отобраться туда, то это хорошо», — цитирует Тищенко «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-tishhenko-v-dannoj-situatsii-radi-uchastiya-na-olimpiade-prihoditsya-chem-to-zhertvovat/
Алексей Тищенко
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