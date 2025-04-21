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21 апреля, 23:08

Дюплантис и Байлз стали лучшими спортсменами 2024 года по версии Laureus

Сергей Ярошенко
Арман Дюплантис.
Фото AFP
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Прыгун с шестом Арман Дюплантис и гимнастка Симона Байлз были признаны лучшими спортсменами 2024 года по версии Laureus.

Церемония награждения прошла 21 апреля в Мадриде.

У мужчин на награду также претендовали пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен, теннисист Карлос Алькарас, пловец Леон Маршан и велогонщик Тадей Погачар.

У женщин были номинированы футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати, теннисистка Арина Соболенко, а также легкоатлетки Сифан Хассан, Фейт Кипьегон и Сидни Маклафлин-Леврон.

25-летний Дюплантис в 2024 году стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх в Париже, а также трижды обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

28-летняя Байлз выиграла в Париже три золотые и одну серебряную медаль.

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Арман (Мондо) Дюплантис
Симона Байлз
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