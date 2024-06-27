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Сегодня, 15:25

«Дзен» и «VK Добро» разыграют автограф Хабиба Нурмагомедова и винтажную куртку тренера «Зенита»

Автограф Хабиба Нурмагомедова и винтажная куртка тренера «Зенита».
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Платформа «Дзен» и сервис «VK Добро» запустили спортивный благотворительный проект «Больше, чем игра».

В рамках проекта Хабиб Нурмагомедов, Константин Тюкавин и другие звезды предоставили предметы, которые будут разыграны. Все вырученные средства будут направлены на поддержку фонда «Синдром любви», который помогает людям с синдромом Дауна заниматься спортом, творчеством, волонтерством и многим другим.

РПЛ предоставила для благотворительного проекта мяч, подписанный игроком «Динамо» Константином Тюкавиным. Футболист сборной России и клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян оставил автограф на форме национальной команды, а Хабиб Нурмагомедов подписал плакат. Ведущий «СБГ ШОУ» Алексей Новик предоставил для благотворительной акции винтажную олимпийку «Зенита» 2003 года от Umbro — именно тогда его тренером был Властимил Петржела.

Автограф Арсена Захаряна и мяч РПЛ с подписью Константина Тюкавина.

Чтобы получить шанс выиграть один из лотов, необходимо сделать пожертвование от 200 рублей в пользу фонда «Синдром любви» по ссылке, а также оставить свою электронную почту для связи.

Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел 12 июля 2024 года в 12:00 по московскому времени.

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