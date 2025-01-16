Федерация падела России утвердила новую структуру турниров на 2025 год

Структура будет представлять собой единую иерархию национальных турниров, по результатам которых формируется рейтинг спортсменов.

— Новая структура турниров ФПР — важнейшая веха в развитии профессионального падела в России, — отметил генеральный директор ФПР Алексей Сорокин. — Фактически мы устанавливаем единые правила для всех участников процесса, что позволяет систематизировать подход к проведению турниров на территории всей страны, сделать их прозрачными, понятными и доступными.

Кроме того, новая структура открывает возможности для включения рейтинговых турниров, проводимых третьими сторонами, в календарный план ФПР при соблюдении всех требований и регламентов федерации. Это позволит расширить календарь соревнований и повысить объективность рейтинга.

Для спортсменов новая система станет ориентиром при составлении тренировочного графика, позволяя грамотно планировать подготовку к участию в ключевых турнирах в течение года.

Главными национальными соревнованиями по паделу будут чемпионат и Кубок России (категория А+). За победу в каждом из них начисляется максимально возможное количество рейтинговых очков — 2000. В национальном чемпионате и кубке могут принимать участие только спортсмены с гражданством РФ и наивысшим рейтингом на момент проведения турниров. На основании результатов чемпионата и Кубка России будет определяться состав национальной сборной по паделу. Результаты этих турниров также играют ключевую роль в присвоении спортивных званий и разрядов.

Российский падел-тур (категория А) — флагманская серия элитных турниров, организуемых ФПР. Он состоит из шести этапов, включая Итоговый турнир в конце года, и открыт для российских и иностранных игроков. Победители каждого этапа получают 1500 рейтинговых очков, что делает эти турниры одними из самых значимых в национальной системе соревнований.

Предусмотрены также другие турниры (категории A, B, C, D), которые открывают возможность для региональных федераций, клубов и спонсоров организовывать рейтинговые турниры под эгидой ФПР.

Победители получают от 40 до 1000 очков — в зависимости от категории турнира. Чтобы турниру присвоили статус официального соревнования ФПР, необходимо соблюдать установленные требования и регламенты.

Первый турнир Российского падел-тура пройдет 14-16 февраля в Москве. Первый в истории отечественного падела Кубок России состоится 15-18 мая. А Чемпионат России уже по традиции запланирован на ноябрь.

Второй ежегодный Международный турнир с участием топовых иностранных игроков пройдет в столице в сентябре.