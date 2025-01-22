Федерация сквоша России собирается принять участие во Всемирных играх в Китае

Новый президент Федерации сквоша России Артем Буслаев в интервью «СЭ» рассказал о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Сквош на Олимпиаде-2028 включен в официальную программу, также он будет представлен на Всемирных играх в сентябре 2025 года в Китае — это аналог Олимпийских игр по неолимпийским видам спорта.

«Постепенно международные федерации начинают понимать ошибочность своей политики в отношении к российским спортсменам. Всемирная федерация сквоша — не исключение. Мы находимся в постоянном контакте с ней. Из-за изменения мировой обстановки Россию лишили права проведения юниорского чемпионата мира по сквошу, который должен был принять Санкт-Петербург в 2022-м. Это было очень обидно. То есть нас в мире воспринимают всерьез. Так что и сейчас связь не прекращается.

Что касается допуска, уже в прошлом году несколько спортсменов смогли достойно выступить на международных стартах в нейтральном статусе. Думаю, в наступившем году продолжим возвращение.

У нас налажены тесные рабочие взаимоотношения с главным тренером академии сквоша в египетской Александрии Мохаммедом Элкеем, который принимает участие в подготовке спортсменов юниорской сборной России. Сегодня Египет — флагман всего мирового сквоша. И у женщин, и у мужчин половину первой десятки рейтинга занимают египтяне, у них огромное внимание к этому спорту на всех уровнях. Нам у потомков фараонов точно есть чему поучиться.

Ближайшими крупными международными стартами для российских игроков могут стать Всемирные игры в Китае в августе этого года — это аналог Олимпиады в неолимпийских видах спорта, многие из них впоследствии становятся олимпийскими. Наша команда начинает подготовку к участию в этих Играх», — рассказал Буслаев.