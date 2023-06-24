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Сегодня, 17:29

Фестиваль спортивного кино к 100-летию московского спорта перенесли

Мария Гусева
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Фестиваль спортивного кино, приуроченный к 100-летию московского спорта, перенесли, сообщает ТАСС.

Мероприятие должно было состояться с 25 июня по 1 июля. О датах и времени фестивальных кинопоказов будет сообщено дополнительно.

Фестиваль должен был начаться показом фильма «Чемпион мира». Завершиться показ должен был на Большой спортивной арене «Лужники» показом фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Источник: ТАСС
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