Фестиваль спортивного кино к 100-летию московского спорта перенесли

Фестиваль спортивного кино, приуроченный к 100-летию московского спорта, перенесли, сообщает ТАСС.

Мероприятие должно было состояться с 25 июня по 1 июля. О датах и времени фестивальных кинопоказов будет сообщено дополнительно.

Фестиваль должен был начаться показом фильма «Чемпион мира». Завершиться показ должен был на Большой спортивной арене «Лужники» показом фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.