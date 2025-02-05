Сорокин о развитии падела в России: «Необыкновенно динамично! Делаем все возможное»

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин рассказал «СЭ» о развитии вида спорта.

«В ближайшее время объявим еще о плеяде спонсоров. Падел развивается необыкновенно динамично. Прирост клубов измеряется не процентами, а порядками. В этом году будет система соревнований. Сейчас 48 региональных отделений федераций. За полгода сделано много. Делаем все возможное для развития падела», — сказал Сорокин «СЭ».

Федерация падела России получила аккредитацию Министерства спорта РФ летом 2024. В сентябре в Москве прошел первый международный турнир по паделу.