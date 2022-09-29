Гимнастка Листунова довольна своим выступлением в финале личного многоборья спартакиады

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова прокомментировала свое выступление в финале личного многоборья на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Соревнования проходят с 26 сентября по 1 октября. Сегодня, 29 сентября, Листунова заняла первое место в личном многоборье.

«Впечатления достаточно неплохие. В принципе довольна. Но без ошибок, конечно, не удалось. Я сегодня совершила падение на бревне. Даже с особо несложного элемента, всего лишь с прыжка. Надеюсь, что больше такого не повторится.

Удалось сделать больше поворотов, удалось сделать четвертую диагональ, но первая диагональ так же не получилась. Получилась та же самая ошибка», — цитирует Листунову ТАСС.

17-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире.