Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

29 сентября, 15:59

Гимнастка Листунова довольна своим выступлением в финале личного многоборья спартакиады

Виктория Кравченко

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова прокомментировала свое выступление в финале личного многоборья на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

Соревнования проходят с 26 сентября по 1 октября. Сегодня, 29 сентября, Листунова заняла первое место в личном многоборье.

«Впечатления достаточно неплохие. В принципе довольна. Но без ошибок, конечно, не удалось. Я сегодня совершила падение на бревне. Даже с особо несложного элемента, всего лишь с прыжка. Надеюсь, что больше такого не повторится.

Удалось сделать больше поворотов, удалось сделать четвертую диагональ, но первая диагональ так же не получилась. Получилась та же самая ошибка», — цитирует Листунову ТАСС.

17-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/15909521
Виктория Листунова
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гимнастка Мельникова поделилась эмоциями от своего выступления на спартакиаде

Олимпийская чемпионка Уразова выступает на спартакиаде в Казани спустя две недели после смерти отца