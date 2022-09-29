Гимнастка Мельникова поделилась эмоциями от своего выступления на спартакиаде

Гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала свои выступления на Всероссийской спартакиаде, которая проходит в Казани.

Соревнования проходят с 26 сентября по 1 октября. Сегодня, 29 сентября, Мельникова заняла второе место в личном многоборье.

Первое место заняла Виктория Листунова, третьей стала Владислава Уразова.

«Я очень рада, что я два дня прошла без падений. Это для меня огромный показатель, потому что стабильность — в первую очередь. Я думаю, [соперничество с Листуновой] получилось, потому что перед последним снарядом наверное, у нас был чуть-чуть отрыв», — цитирует Мельникову ТАСС.

22-летняя гимнастка является серебряной медалисткой Игр в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном многоборье, бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях.