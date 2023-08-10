Глава Белорусской федерации легкой атлетики назвал Игры стран СНГ мини-чемпионатом СССР

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики, двукратный призер Олимпийских игр Иван Тихон считает, что Игры стран СНГ можно назвать мини-чемпионатом СССР.

«Всех нас готовили тренеры, вышедшие из Советского Союза. Когда Союз развалился, связи стали разрушаться, но мы сохраняли их на личных контактах, а сейчас опять сплачиваемся. Надо ориентироваться на лучшее, эти Игры, как мини-чемпионат Советского Союза. А вчера, когда соревнования уже закончились, мы отвезли ребят в Хатынь, чтобы они соприкоснулись с нашей общей историей, с той Победой, с тем масштабом трагедии, которую пережила наша страна. Это тот возраст, когда наши спортсмены еще на пути становления, лишнего давления на них в этом возрасте не нужно. Мы прекрасно представляли, что Российская Федерация будет нашим основным конкурентом — там и численность, и объем занимающихся выше. Предполагали, что у нас будет 20-25 медалей, оказалось 39. Наша команда справилась со своими обязательствами, порадовали болельщиков», — приводит слова Тихона ТАСС.

II Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования принимают Минск, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Жлобин, Солигорск, Брест, Молодечно и Борисов.

Игры проходят по 20 видам спорта. В них принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.