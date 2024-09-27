Глава Международной федерации бодибилдинга рад возвращению россиян на чемпионат мира

Президент Международной федерации бодибилдинга (IFBB) Рафаэль Сантоха очень рад тому, что в завершившемся в пятницу в Иране чемпионате мира принимала участие и сборная России.

«Мы очень рады видеть в составе участников чемпионата мира сборную России. Мы убеждены, что спорт — это то, что создано для всех, это инструмент для объединения. Спорт делает наш мир лучше», — приводит слова Сантохи ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации бодибилдинга России.

Чемпионат мира по бодибилдингу завершился 27 сентября. По итогам соревнований сборная России завоевала 20 медалей, из которых девять — золотой пробы.