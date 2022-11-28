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Сегодня, 17:35

Глава Олимпийского комитета Швеции предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах

Иван Шитик
Корреспондент
Матс Орьес.
Фото Global Look Press
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Глава Олимпийского комитета Швеции, почетный председатель Шведской лыжной ассоциации, член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Матс Орьес предстал перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает Expressen.

Согласно исковому заявлению, в июне 2022 года Орьес приставал к женщине, «положив руку ей на бедро».

Имя пострадавшей не раскрывается в интересах следствия.

55-летний Орьес уже объявил, что покидает занимаемые им посты на время судебных разбирательств.

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