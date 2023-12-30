Главные события в мире спорта в 2024 году: даты и место проведения соревнований

В 2024 году пройдет множество крупных спортивных соревнований. «СЭ» публикует основную информацию о самых больших турнирах в следующем году.

Олимпийские игры

Летняя Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Евро 2024

Чемпионат Европы-2024 по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии в 10 городах.

Чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет с 10 мая по 26 мая 2024 года в городах Прага и Острава.

ЧМ по биатлону

Чемпионат мира по биатлону в 2024 году состоится в городе Нове-Место с 7 по 18 февраля.

ЧМ по фигурному катанию

С 18 марта по 24 марта 2024 года в городе Канады Монреаль пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2024.

Игры дружбы

Всемирные игры дружбы 2024 пройдут в Москве и Екатеринбурге (Россия) с 15 по 29 сентября.

Игры БРИКС

С 12 по 23 июня 2024 года в Казани (Россия) состоятся Игры БРИКС 2024.

Турниры «Большого шлема»

В 2024 году пройдут четыре очередных турнира «Большого шлема»:

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Мельбурн, Австралия (Hard) — 14 — 28 января.

Открытый чемпионат Франции (Roland Garros). Париж, Франция (Грунт) — 26 мая — 9 июня.

Уимблдон (Wimbledon). Лондон, Великобритания (Трава) — 1 — 14 июля.

Открытый чемпионат США (US Open). Нью-Йорк, США (Хард) — 26 августа — 8 сентября.

Финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов в 2024 году назначен на 1 июня 2024 года. Решающая игра еврокубка состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).