Главные события в мире спорта в 2024 году: даты и место проведения соревнований

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В 2024 году пройдет множество крупных спортивных соревнований. «СЭ» публикует основную информацию о самых больших турнирах в следующем году.
Летняя Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Чемпионат Европы-2024 по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии в 10 городах.
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет с 10 мая по 26 мая 2024 года в городах Прага и Острава.
Чемпионат мира по биатлону в 2024 году состоится в городе Нове-Место с 7 по 18 февраля.
С 18 марта по 24 марта 2024 года в городе Канады Монреаль пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2024.
Всемирные игры дружбы 2024 пройдут в Москве и Екатеринбурге (Россия) с 15 по 29 сентября.
С 12 по 23 июня 2024 года в Казани (Россия) состоятся Игры БРИКС 2024.
В 2024 году пройдут четыре очередных турнира «Большого шлема»:
Финал Лиги чемпионов в 2024 году назначен на 1 июня 2024 года. Решающая игра еврокубка состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).