Главный тренер танцевального клуба рассказал об эвакуации из «Крокуса»

Главный тренер танцевального клуба «Московия» Андрей Тельнов заявил, что эвакуация участников чемпионата России по танцевальному спорту из «Крокус сити холла» проходила без паники.

«Я присутствовал на соревнованиях по бальным танцам, во время теракта мы не были в концертном зале, находились в другой части здания, но слышали выстрелы и чувствовали запах дыма, — цитирует Тельнова ТАСС. — Никто не пострадал, паники как таковой не было, организаторы и представители «Крокуса» приняли определенные меры по выводу людей, всех максимально успокаивали и выводили через эвакуационные выходы. Люди, конечно, волновались, были испуганы. Я сам находился не в лучшем эмоциональном состоянии, вчера был один из самых тяжелых дней моей жизни, можно сказать».

Тельнов также сообщил, что некоторые участники соревнований не сумели забрать свои вещи из раздевалок и вынуждены были покинуть зал в танцевальных костюмах.

Чемпионат России по танцевальному спорту стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31 марта. В субботу стало известно о переносе турнира. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар.