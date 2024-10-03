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Сегодня, 12:45

Голованов: «Эмоции должны быть искренними. Некоторые этого не понимают и с первых секунд устраивают у микрофона дикий ор»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный спортивный комментатор Андрей Голованов в интервью «СЭ» рассказал, кого из коллег всегда с удовольствием слушает на ТВ.

— Кто в профессии для тебя сегодня номер один?

— Я не буду расставлять по ранжиру, просто перечислю тех, кого всегда слушаю с удовольствием. По алфавиту: Елагин, Казанский, Меламед, Нагучев, Орлов, Трушечкин.

Люди, прошедшие советскую школу телевидения, говорили: «Комментатор — это гость, который приходит к вам домой. Он сразу должен расположить доверительными нотками, и тогда вы с радостью пустите его в квартиру».

Когда же с порога гость начинает вопить, хочется поскорее прогнать его и захлопнуть дверь. Это я к тому, что сейчас у многих комментаторов эмоциональный градус в эфире зашкаливает. Считается, чем громче ты кричишь во время репортажа, тем лучше. Абсурд!

Эмоции должны быть искренними, не наигранными. Но некоторые этого не понимают и с первых же секунд устраивают у микрофона дикий ор.

Мне ближе тональность того же Трушечкина, его афоризмы, аллюзии. У Орлова очень теплая и душевная интонация, в компании с ним приятно смотреть футбол. А Елагин — вообще отдельная планета. Каждый его репортаж превращается в моноспектакль. Он ведь не только замечательный комментатор, но и большой артист.

Мне повезло — я видел его на сцене в театре «У Никитских ворот». В «Амадее» в роли Сальери. Бесподобно! Сидя в зале, постоянно ловил себя на мысли: «Это не тот Саша Елагин, с которым я знаком уже 20 лет. Абсолютно другой человек!» Вот такое перевоплощение.

Андрей Голованов (справа) и&nbsp;Виктор Гусев на&nbsp;ЧМ-2014 по&nbsp;хоккею в&nbsp;Минске. Андрей Голованов: «Короткую программу Плющенко комментировал вслепую. Когда закончил, вся студия Первого канала зааплодировала»

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