Госдума приняла в I чтении законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ

17 мая Госдума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении проект базового закона об особенностях правового регулирования в области физкультуры и спорта в связи с принятием в состав РФ новых регионов, сообщает ТАСС.

Документ направлен на комплексную интеграцию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в существующую систему физкультуры и спорта в России.

Законопроект был внесен правительством в апреле 2023 года. Согласно документу, представители четырех новых регионов смогут входить в общероссийские спортивные федерации, а также создавать свои региональные.

Предлагается также признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им раньше в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины. При этом знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей приравниваются к соответствующим знакам отличия РФ.

Нормы также распространяют меры социальной поддержки чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, других международных спортивных соревнований на спортсменов, входивших в составы национальных сборных команд ДНР, ЛНР и Украины. Согласно законопроекту, они будут получать стипендии, льготы, стимулирующие выплаты и другие меры социальной поддержки, установленные нормативными правовыми актами РФ.