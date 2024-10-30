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Госдума РФ не обсуждает вопрос запрета квадроберов: «Каждый сходит с ума по-своему»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, в какой стадии находится рассмотрение вопроса о запрете квадроберов.

«Ни в какой стадии не находится. Лично по мне, этот вопрос обсуждать нецелесообразно. Каждый сходит с ума по-своему. Обсуждать квадроберов? Мне кажется, Государственной думе есть, чем заниматься», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, отвечая вопрос о квадроберах, заявил, что у людей должна быть свобода выбора.

Квадроберы. «Депутаты нашли повод пропиариться». Квадроберы объясняют, почему они нормальные

Дмитрий Свищев

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