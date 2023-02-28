Цивилев: «Мы в Кузбассе придерживаемся советской системы развития спорта»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, почему Кузбассу интересны игры «Дети Азии».

«Игры «Дети Азии» дадут нашим ребятам возможность участвовать в спортивных соревнованиях и встретиться с соперниками из-за рубежа и приобрести новых друзей. Мы очень долго готовились к этому мероприятию, очень серьезно вложились в инфраструктуру и построили спортивные объекты, на которых уже сейчас имеют возможность заниматься юные жители Кузбасса. Спорт и здоровый образ жизни должны быть одним из главных направлений развития Кузбасса. И все, что мы сейчас делаем, — это забота о нашем молодом поколении», — приводит ТАСС слова Цивилева.

Также он ответил на вопрос, достаточное ли внимание в Кемеровской области уделяется массовому спорту и спорту высших достижений.

«Мы в Кузбассе придерживаемся советской системы развития спорта, которую я считаю единственно правильной. В основании лежит дворовый спорт, где с детьми занимаются грамотные дворовые тренеры на открытых площадках. Потом самые перспективные дети получают возможность совершенствовать круглогодично свое мастерство в крытых комплексах и пробиваться к спортивным вершинам, претендуя в будущем на места в профессиональных командах, которые играют на объектах мирового уровня, которых в Кузбассе немало», — добавил губернатор.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта.