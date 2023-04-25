Губерниев: «Соперничать по цитируемости с военкорами весьма сложно, но я не соперничаю, а делаю свою работу»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что для него значит быть вторым по цитируемости журналистом в России.

«Прежде всего это большая ответственность. Особенно сейчас, когда жизнь, мягко говоря, не спортивная и сильно поменялась. Соперничать по цитируемости с политическими журналистами или с военкорами весьма сложно, но я не соперничаю, а делаю свою работу. Стараюсь с уважением относиться к моим коллегам из пишущих изданий, которые звонят постоянно, и прежде всего к зрителям. Сейчас для людей нет разницы, написал ты что-то в соцсетях или сказал по ТВ, хотя разница, безусловно, есть, — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

По итогам 2022 года Губерниев стал вторым в рейтинге самых цитируемых российских журналистов страны согласно Медиалогии, уступив только Ксении Собчак.