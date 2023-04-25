Губерниев — о ток-шоу «Есть тема»: «Может, я им не интересен как персонаж, а они мне не интересны как программа»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, почему не принимает участие в программе «Есть тема».

«Я просто туда не хожу, а они меня не приглашают — и все. Может, я им просто не интересен как персонаж, а они мне не интересны как программа? Так тоже бывает. Никаких чувств по этому поводу я не испытываю. Программа выходит на канале, значит она, наверное, нужна», — цитирует телеведущего Metaratings.ru.

Ранее Губерниев рассказал о том, что для него значит быть вторым по цитируемости журналистом в России.