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Сегодня, 16:59

Губерниев — о ток-шоу «Есть тема»: «Может, я им не интересен как персонаж, а они мне не интересны как программа»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, почему не принимает участие в программе «Есть тема».

«Я просто туда не хожу, а они меня не приглашают — и все. Может, я им просто не интересен как персонаж, а они мне не интересны как программа? Так тоже бывает. Никаких чувств по этому поводу я не испытываю. Программа выходит на канале, значит она, наверное, нужна», — цитирует телеведущего Metaratings.ru.

Ранее Губерниев рассказал о том, что для него значит быть вторым по цитируемости журналистом в России.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-shou-est-tema-mozhet-ya-im-prosto-neinteresen-kak-personazh-a-oni-mne-neinteresny-kak-programma-246085/
Дмитрий Губерниев
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