Хамитов считает, что поправки в закон о спорте сделают внутрироссийские соревнования более прозрачными

Депутат Госдумы Амир Хамитов считает, что поправки в закон о физической культуре и спорте в России сделают внутренние соревнования более прозрачными.

«Не секрет, что в мире спортивных соревнований периодически имеют место различные договоренности ради крупных выигрышей, теперь бороться с этим станет проще. Федерации благодаря этому нововведению смогут получать информацию о фактах заключения пари в спортивных состязаниях, ЕРАИ обязуется предоставлять указанную информацию в порядке, который будет определен правительством РФ. В случае подтверждения соответствующих фактов, федерации будут принимать меры в отношении спортсменов, спортивных судей, тренеров и других участников официальных спортивных соревнований. Спорт — это занятие не только для сильных и выносливых, но и для честных людей. И сегодня был сделан еще один шаг к прозрачности спортивных соревнований в нашей стране», — приводит ТАСС слова Хамитова.

В среду, 14 июня, Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, который расширяет права общероссийских спортивных федераций. Теперь спортивные федерации имеют право запрашивать от Единого регулятора азартных игр информацию о лицах, которым запрещено участвовать в азартных играх, делать ставки в букмекерских конторах и тотализаторах.