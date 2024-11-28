Игорь Акинфеев открывает первый Кубок России по Киперболу

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев запускает первый Кубок России по Киперболу.

В турнире примут участие четыре команды: ЦСКА, «35 Друзей Акинфеева», «Амкал» и 2DROTS. Заявка команд состоит из трех игроков, двое из которых — вратари.

Кубок России по Киперболу даст старт новой программе «Это Кипербол, брат!». Резиденты шоу — ведущий Константин Анисимов, комментатор Роман Нагучев и Акинфеев.

В первом выпуске «Это Кипербол, брат!» ЦСКА сыграет с командой «35 Друзей Акинфеева». В составе армейцев выступят вратари Данила Боков и Владислав Тороп, а также киберспортсмен — Александр Шимарданов. За друзей Акинфеева сыграют Маринато Гилерме, Александр Филимонов и Артем Халилов.