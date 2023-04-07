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Сегодня, 16:07

Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа

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Игры стран СНГ пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа, сообщается на официальном сайте министерства спорта РФ.

В программу Игр включены соревнования по волейболу, художественной гимнастике, легкой атлетике, баскетболу 3х3, гандболу, боксу, плаванию и другим видам спорта. Сборная России примет участие во всех видах программы, в состав национальной команды вошли более 633 человек.

Помимо стран СНГ свое участие в соревнованиях подтвердили Сирия, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Малайзия, Ливан, ОАЭ, Вьетнам и Куба.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230407/sport-1863780991.html
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