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Сегодня, 17:32

Иностранные бильярдисты не имели проблем с приездом в Москву на Кубок мира

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент Московского союза бильярдного спорта Виталий Мант прокомментировал участие иностранных спортсменов в Кубке мира в столице России.

«Из Франции, Германии и Эстонии приехало по одному участнику. У нас нет информации о том, что кого-то из спортсменов оттуда не пускали. Все приехали с большим удовольствием и рвением, репутация этого турнира очень высокая. Были ли у них проблемы с выездом... Я в этом сомневаюсь, иначе бы они нам сказали», — приводит слова Манта ТАСС.

Турнир проходит во дворце бильярдного спорта «Москвич». В Кубке мира участвуют 376 спортсменов, представляющие 15 стран.

Источник: ТАСС

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