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Сегодня, 16:12

Винер: «Если результаты Азиатских игр будут идти в зачет на Олимпиаду, тогда мы туда поедем»

Винер высказалась о том, что российские спортсмены могут принять участие в Азиатских играх 2023 года
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на информацию о том, что российские спортсмены могут принять участие в Азиатских играх 2023 года.

«Если результаты будут идти в зачет на Олимпийские игры, тогда поедем», — приводит слова Винер Metaratings.ru.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/viner-esli-rezultaty-aziatskikh-igr-budut-idti-v-zachet-na-olimpiadu-togda-my-tuda-poedem-264539/
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