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Сегодня, 12:17

Источник: в Москве задержан гендиректор компании FONBET Сергей Анохин

Сергей Анохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, бывший вице-президент РФС подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, 51-летний функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получатель денег задержан.

Позднее стало известно, что новым гендиректором FONBET стал Константин Линев.

Анохин занимал пост генерального директора компании с апреля 2022 года.

Ранее он был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года Анохин руководил футбольным клубом «Химки».

Источник: https://t.me/ENews112/19673
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Сергей Анохин
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