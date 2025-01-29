Источник: в Москве задержан гендиректор компании FONBET Сергей Анохин

В Москве задержан генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин, сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, бывший вице-президент РФС подозревается в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, 51-летний функционер передал представителю силовых структур взятку в 50 миллионов рублей. Получатель денег задержан.

Позднее стало известно, что новым гендиректором FONBET стал Константин Линев.

Анохин занимал пост генерального директора компании с апреля 2022 года.

Ранее он был главой Московской федерации футбола (с 2013 по 2022 год), вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года Анохин руководил футбольным клубом «Химки».