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Сегодня, 19:41

Кандидатуру Матыцина выдвинули на пост почетного президента FISU

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов рассказал, что кандидатуру министра спорта РФ Олега Матыцина выдвинули на пост почетного президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

«РССС подал заявку в FISU на выдвижение Матыцина и Леонова на должности почетного президента FISU и вице-президента FISU соответственно», — приводит слова Сейранова ТАСС.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял швейцарец Леонц Эдер.

Источник: https://tass.ru/sport/18621559
Олег Матыцин
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